Пеле снова попал в отделение интенсивной терапии
Трехкратный чемпион мира Пеле переведен в отделение интенсивной терапии стационара частной клиники, куда он был госпитализирован в конце августа, сообщает ESPN Brasil.
По информации источника, состояние Пеле остается стабильным. Он был переведен в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса.
Напомним, 6 сентября 80-летний бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/9216515/pele-segue-com-quadro-estavel-mas-volta-a-uti-apos-refluxo
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