Пеле снова попал в отделение интенсивной терапии

Трехкратный чемпион мира Пеле переведен в отделение интенсивной терапии стационара частной клиники, куда он был госпитализирован в конце августа, сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, состояние Пеле остается стабильным. Он был переведен в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса.

Напомним, 6 сентября 80-летний бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов.