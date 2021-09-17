Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Сан-Паулу» подтвердил расторжение контракта с Дани Алвесом

07:43
Дани Алвес. Фото ФК «Сан-Паулу»
Дани Алвес. Фото ФК «Сан-Паулу»
Теги:

Защитник Дани Алвес покинул «Сан-Паулу», сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны достигли соглашения о досрочном разрыве контракта, который действовал до декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что после Олимпиады-2020 Дани Алвес отказался возвращаться в клуб из-за невыплаченного долга в размере 2 миллионов долларов.

Алвес выступал за «Сан-Паулу» с лета 2019 года. В составе бразильского клуба защитник провел 95 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Сумасшедший автогол в Стамбуле, «Наполи» и «Лестер» напугали «Спартак», у Шомуродова две голевых передачи
Главная тайна и трагедия советского спорта 60-х. Как убили гениальную конькобежку Ингу Артамонову
Руди Гарсия считает, что Месси, Мбаппе и Неймару не хватало владения мячом в матче с «Брюгге»
Кузнецов может сыграть на Олимпиаде. Шансы сократить дисквалификацию еще есть
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд