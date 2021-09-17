«Сан-Паулу» подтвердил расторжение контракта с Дани Алвесом

Защитник Дани Алвес покинул «Сан-Паулу», сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны достигли соглашения о досрочном разрыве контракта, который действовал до декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что после Олимпиады-2020 Дани Алвес отказался возвращаться в клуб из-за невыплаченного долга в размере 2 миллионов долларов.

Алвес выступал за «Сан-Паулу» с лета 2019 года. В составе бразильского клуба защитник провел 95 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач.