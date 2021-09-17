«Сан-Паулу» подтвердил расторжение контракта с Дани Алвесом
07:43
Защитник Дани Алвес покинул «Сан-Паулу», сообщается на официальном сайте клуба.
Стороны достигли соглашения о досрочном разрыве контракта, который действовал до декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что после Олимпиады-2020 Дани Алвес отказался возвращаться в клуб из-за невыплаченного долга в размере 2 миллионов долларов.
Алвес выступал за «Сан-Паулу» с лета 2019 года. В составе бразильского клуба защитник провел 95 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач.
NOTA OFICIAL— S?o Paulo FC (@SaoPauloFC) September 17, 2021
O S?o Paulo Futebol Clube comunica que na data de hoje foi firmado um acordo para a rescis?o do jogador Daniel Alves, que tinha v?nculo com o clube at? dezembro de 2022. pic.twitter.com/s7P18TtG5x
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