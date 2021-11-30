Тихонов призвал найти истину в причинах задержания главы Белорусской федерации футбола в Чехии
Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на задержание главы Белорусской федерации футбола Владимира Базанова в Чехии.
«Мы почему-то все время валим на политические события. Считали, что допинг — политический заказ. Нарушил ли что-нибудь Владимир Базанов? Сначала нужно выявить истину. Никогда стараюсь не заявлять о политизации чего-либо. Надо понять, за что его задержали. Деталей никаких нет, а уже кричат о том, что его задержали по политическим мотивам», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.
Чешское издание Denik N сообщило, что Базанова подозревают в нарушении правил въезда в страну. Белорусский чиновник приехал в страну с женой на матч женских футбольных сборных Белоруссии и Чехии.
Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю