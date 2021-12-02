Глеб станет спортивным директором «Торпедо-БелАЗ»
10:27
Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб в ближайшее время займет должность спортивного директора «Торпедо-БелАЗ», сообщает Tribuna.com.
По информации источника, главным тренером белорусской команды станет Дмитрий Молош.
Напомним, что в прошлом сезоне «Торпедо-БелАЗ» занял восьмое место в чемпионате Белоруссии.
Дополнительная информация:
https://by.tribuna.com/football/1103865821-aleksandr-gleb-stanet-sportivnym-direktorom-torpedo-belaz-molosh-glavn.html
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