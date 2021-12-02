Глеб станет спортивным директором «Торпедо-БелАЗ»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб в ближайшее время займет должность спортивного директора «Торпедо-БелАЗ», сообщает Tribuna.com.

По информации источника, главным тренером белорусской команды станет Дмитрий Молош.

Напомним, что в прошлом сезоне «Торпедо-БелАЗ» занял восьмое место в чемпионате Белоруссии.