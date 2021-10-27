«Шахтер» во второй раз подряд стал чемпионом Белоруссии
Солигорский «Шахтер» досрочно завоевал титул чемпиона Белоруссии. Команда обеспечила себе чемпионство после победы над «Гомелем» (3:2) в перенесенном матче 15-го тура.
«Шахтер» набрал 68 очков и стал недосягаемым для конкурентов. Второе место с десятиочковым отставанием занимает БАТЭ, который сыграл на матч больше. Третьим идет минское «Динамо» (57 очков).
«Шахтер» выиграл титул во второй раз подряд и в третий раз в истории. До этого команда становилась чемпионом в 2005 и 2020 годах. Чемпионат Белоруссии проходит по системе «весна-осень».
Чемпионат Белоруссии. Высшая лига
15-й тур
«Гомель» — «Шахтер» — 2:3 (1:0)
Голы: Соловей, 1, Побудей, 79 — Филипенко, 66, 90+3, Скавыш, 76
Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю