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«Шахтер» во второй раз подряд стал чемпионом Белоруссии

22:44
«Шахтер» празднует чемпионство. Фото ФК «Шахтер» Солигорск
«Шахтер» празднует чемпионство. Фото ФК «Шахтер» Солигорск
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Солигорский «Шахтер» досрочно завоевал титул чемпиона Белоруссии. Команда обеспечила себе чемпионство после победы над «Гомелем» (3:2) в перенесенном матче 15-го тура.

«Шахтер» набрал 68 очков и стал недосягаемым для конкурентов. Второе место с десятиочковым отставанием занимает БАТЭ, который сыграл на матч больше. Третьим идет минское «Динамо» (57 очков).

«Шахтер» выиграл титул во второй раз подряд и в третий раз в истории. До этого команда становилась чемпионом в 2005 и 2020 годах. Чемпионат Белоруссии проходит по системе «весна-осень».

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

15-й тур

«Гомель» — «Шахтер» — 2:3 (1:0)

Голы: Соловей, 1, Побудей, 79 — Филипенко, 66, 90+3, Скавыш, 76

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр

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