Бывший капитан сборной России Роман Широков призвал не критиковать чемпионат Белоруссии. Белоруссия — единственная страна в Европе, не прервавшая футбольные турниры на фоне пандемии коронавируса.

— Люди играют так, как могут, — цитирует matchtv.ru Широкова. — У нас у самих, что, выдающийся чемпионат? ? Если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там, наверное, тоже сказали бы: «Зачем их показывают? Без слез не взглянешь». Ребята играют как могут. Это хорошая возможность для тех, кто планировал укрепиться и просмотреть футболистов из белорусского чемпионата, внимательнее за ними последить в игровых условиях. Каждую неделю можно оценить их возможности.

— К тому же белорусы в России теперь не считаются легионерами.

— Думаю, это больше касается команд из второй восьмерки РПЛ или клубов ФНЛ. Но не уверен, что белорусы поедут в ФНЛ. У них не хуже уровень в высшем дивизионе. В Белоруссии они могут попасть в еврокубки, а в ФНЛ вряд ли это можно сделать. Ведущих игроков можно рассматривать как возможность укрепления российских команд.