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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Матч «Гомеля» и дзержинского «Арсенала» перенесен. У одного из игроков подозрение на коронавирус

12:03
Чемпионат Белоруссии. Фото vk.com/fc_gomel.
Чемпионат Белоруссии. Фото vk.com/fc_gomel.
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Бюро исполкома БФФ приняло решение о переносе матча 4-го тура первой лиги чемпионата Белоруссии «Гомель» — «Арсенал», сообщает официальный сайт «Гомеля».

Матч, который должен был состояться на стадионе «Центральный» в Гомеле 10 мая, перенесен на более поздний срок. Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов дзержинского «Арсенала» подозрение на наличие вируса COVID-19.

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряет температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке.

Дополнительная информация:

http://fcgomel.by/press/news/2020/match_s_arsenalom_perenesen_na/

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