Геннадий Орлов: «В Белоруссии прямой эфир, трава зеленая, а на наших каналах консервы. История рассудит, кто прав»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о чемпионате Белоруссии, который проводится несмотря на пандемию коронавируса.

— Мы сейчас все сидим по домам, — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». — И я включаю белорусский футбол по одной причине — там есть жизнь. Там прямой эфир, трава зеленая, люди живые, а на наших каналах консервы. Пока живые? История рассудит, кто прав, кто виноват. Конечно, если есть сложности, надо жить по законам общества, и никуда от этого не деться. Надо слушать премьер-министра, правительство, медиков.

Но здесь я вступаю вразрез, пусть на меня не обижаются вирусологи и все прочие. Практика моей жизни подсказывает: движение — это жизнь. Если нет свежего воздуха, прогулок, легкого бега... Будем прятаться от вируса, а придем к инфаркту. Гиподинамия, люди набирают избыточный вес. Это большая проблема. Как все решится? Считаю, на дистанции можно ходить. Вот в Швейцарии скоро музеи откроют.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 256 832 человек. Зафиксировано 230 244 летальных исхода от инфекции, вылечился 1 028 686 человек.