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Судейство

Сегодня, 12:10

Первый матч Кубка Азии судят иранец и русский из Австралии

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Алиреза Фагани.
Фото Global Look Press

Стартовый матч Кубка Азии-2023 между сборными Катара и Ливана сегодня вечером будет судить Алиреза Фагани.

Он родился в Иране, долгое время представлял эту страну в ФИФА, но в 2019-м переехал в Австралию, стал обслуживать матчи местного чемпионата и в списке арбитров ФИФА уже числится как австралийский рефери.

Его помощниками назначены тоже представляющие Австралию Антон Щетинин (уроженец Санкт-Петербурга) и Эшли Уорвик Бичем.

Обязанности ВАР выполнит их соотечественник Шон Роберт Эванс, АВАР — Кэтрин Маргарет Джеквиц. К ним в бригаду добавлены два корейца — Ко Хюндзин (четвертый судья) и Юн Джайол (запасной ассистент).

Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная Ливана по футболу
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