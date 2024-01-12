Первый матч Кубка Азии судят иранец и русский из Австралии

Стартовый матч Кубка Азии-2023 между сборными Катара и Ливана сегодня вечером будет судить Алиреза Фагани.

Он родился в Иране, долгое время представлял эту страну в ФИФА, но в 2019-м переехал в Австралию, стал обслуживать матчи местного чемпионата и в списке арбитров ФИФА уже числится как австралийский рефери.

Его помощниками назначены тоже представляющие Австралию Антон Щетинин (уроженец Санкт-Петербурга) и Эшли Уорвик Бичем.

Обязанности ВАР выполнит их соотечественник Шон Роберт Эванс, АВАР — Кэтрин Маргарет Джеквиц. К ним в бригаду добавлены два корейца — Ко Хюндзин (четвертый судья) и Юн Джайол (запасной ассистент).