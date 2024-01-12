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Сегодня, 12:15

Кубок Азии: время начала и где смотреть трансляцию матча открытия Катар — Ливан

В 19.00 12 января начнется матч открытия Кубка Азии-2024 Катар — Ливан
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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В Дохе будут сыграны матчи Кубка Азии-2024.
Фото Global Look Press

12 января сборная Катара в городе Лусаил проведет матч открытия Кубка Азии-2024 против сборной Ливана. Игра на территории Национального стадиона Лусаил начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию первого матча Кубка Азии-2024 Катар — Ливан можно будет на телеканале «Старт». Следите за ключевыми событиями противостояния с помощью матч-центра «СЭ».

Кубок Азии по футболу 2024 года завершится 10 февраля. Матчи пройдут на восьми стадионах. Игры группового турнира пройдут с 12 по 25 января. Плей-офф стартует 28 января. Финал турнира состоится 10 февраля. Хозяйкой соревнований является сборная Катара.

Действующим победителем Кубка Азии является Катар. Национальная команда выиграла трофей в 2019 году — в финале катарцы оказались сильнее Японии (3:1).

Кубок Азии 2024: расписание матчей и состав групп

Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная Ливана по футболу
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