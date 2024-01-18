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Сборная ОАЭ в меньшинстве сыграла вничью с Палестиной на Кубке Азии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная ОАЭ сыграла вничью с Палестиной в матче второго тура группового турнира Кубка Азии — 1:1.

Сборная ОАЭ вышла вперед на 23-й минуте благодаря голу Султана Аламири. На 37-й минуте команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Халифа Аль-Хаммади.

Палестина отыгралась благодаря автоголу Бадера Насера на 50-й минуте.

После двух матчей сборная ОАЭ (4 очка) лидирует в группе C. Палестина (1) идет на третьем месте.

Кубок Азии. Группа C
18 янв, 20:30. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Палестина
1:1
ОАЭ

Источник: Таблица Кубка Азии
Футбол
Сборная ОАЭ по футболу
Сборная Палестины по футболу
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