Сборная ОАЭ в меньшинстве сыграла вничью с Палестиной на Кубке Азии

Сборная ОАЭ сыграла вничью с Палестиной в матче второго тура группового турнира Кубка Азии — 1:1.

Сборная ОАЭ вышла вперед на 23-й минуте благодаря голу Султана Аламири. На 37-й минуте команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Халифа Аль-Хаммади.

Палестина отыгралась благодаря автоголу Бадера Насера на 50-й минуте.

После двух матчей сборная ОАЭ (4 очка) лидирует в группе C. Палестина (1) идет на третьем месте.