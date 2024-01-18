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Сегодня, 19:25

Гол Файзуллаева помог сборной Узбекистана разгромить Индию на Кубке Азии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Узбекистана обыграла Индию в матче второго тура группового турнира Кубка Азии — 3:0.

Счет на 4-й минуте открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 18-й минуте преимущество Узбекистана удвоил Игорь Сергеев. Окончательный счет на 45-й минуте установил Шерзод Насруллаев.

Узбекистан (4 очка) занимает второе место в группе B после двух туров. В решающем матче команда Сречко Катанеца в третьем туре сыграет со сборной Австралии.

Кубок Азии. Группа B
18 янв, 17:30. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Индия
0:3
Узбекистан

Источник: Таблица Кубка Азии
Футбол
Сборная Индии по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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