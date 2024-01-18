Гол Файзуллаева помог сборной Узбекистана разгромить Индию на Кубке Азии

Сборная Узбекистана обыграла Индию в матче второго тура группового турнира Кубка Азии — 3:0.

Счет на 4-й минуте открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 18-й минуте преимущество Узбекистана удвоил Игорь Сергеев. Окончательный счет на 45-й минуте установил Шерзод Насруллаев.

Узбекистан (4 очка) занимает второе место в группе B после двух туров. В решающем матче команда Сречко Катанеца в третьем туре сыграет со сборной Австралии.