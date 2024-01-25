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Сегодня, 20:57

Определились все участники плей-офф Кубка Азии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кубок Азии.
Фото Reuters

Стали известны все участники плей-офф Кубка Азии.

В 1/8 финала турнира сборная Таджикистана сыграет с ОАЭ, Ирак встретится с Иорданией, Австралия — с Индонезией, Саудовская Аравия — с Южной Кореей, Иран — с Сирией, Бахрейн — с Японией, Катар — с Палестиной, а Узбекистан — с Таиландом.

Матчи этой стадии пройдут с 28 по 31 января. Кубок Азии проходит в Катаре. Финал запланирован на 10 февраля. Всего в финальной части турнира принимали участие 24 сборные.

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