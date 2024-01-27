Футбол
Кубок Азии
Новости
Календарь Таблицы Статьи
Главная
Футбол
Кубок Азии

Сегодня, 12:04

Джалилов рассказал о взаимоотношениях со сборной Узбекистана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Таджикистана Алишер Джалилов рассказал о взаимоотношениях со сборной Узбекистана.

«Заочное соперничество со сборной Узбекистана? Нет, конечно. Мы, наоборот, дружим, за друг друга болеем, переживаем. Чтобы они и мы как можно дальше прошли по турниру. Мне бы вообще хотелось видеть финал Кубка Азии между Таджикистаном и Узбекистаном. Если они дальше нас пройдут, то мы только за них порадуемся, как и они за нас в обратном случае», — приводит слова Джалилова Metaratings.ru.

Таджикистан занял второе место в группе А Кубка Азии и вышел в 1/8 финала турнира. 28 января команда сыграет со сборной ОАЭ.

Узбекистан также вышел в 1/8 финала со второго места в своей группе. 30 января сборная сыграет с Таиландом.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzhalilov-sbornye-tadzhikistana-i-uzbekistana-boleyut-drug-za-druga-na-kubke-azii-328102/
Футбол
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Алишер Джалилов
0
Читайте также
Биография Квинси Промеса: легенда в «Спартаке» и подсудимый в Нидерландах
Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open-2024
Путин призвал формировать российскую элиту из защитников своей страны
В Польше указали на рост преступности из-за потока мигрантов с Украины
WP сообщила об изменении плана США относительно военной стратегии Украины
СК РФ опубликовал кадры посадки пленных в сбитый ВСУ Ил-76
Популярное видео
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определились все участники плей-офф Кубка Азии

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости