Джалилов рассказал о взаимоотношениях со сборной Узбекистана

Полузащитник сборной Таджикистана Алишер Джалилов рассказал о взаимоотношениях со сборной Узбекистана.

«Заочное соперничество со сборной Узбекистана? Нет, конечно. Мы, наоборот, дружим, за друг друга болеем, переживаем. Чтобы они и мы как можно дальше прошли по турниру. Мне бы вообще хотелось видеть финал Кубка Азии между Таджикистаном и Узбекистаном. Если они дальше нас пройдут, то мы только за них порадуемся, как и они за нас в обратном случае», — приводит слова Джалилова Metaratings.ru.

Таджикистан занял второе место в группе А Кубка Азии и вышел в 1/8 финала турнира. 28 января команда сыграет со сборной ОАЭ.

Узбекистан также вышел в 1/8 финала со второго места в своей группе. 30 января сборная сыграет с Таиландом.