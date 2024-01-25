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Сегодня, 20:01

Сборная Киргизии сыграла вничью с Оманом в Кубке Азии

Руслан Минаев
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Игрок сборной Омана Салах Аль Яхьяи с игроком сборной Киргизии Одилжоном Абдурахмановым.
Фото Reuters

Сборная Киргизии сыграла вничью с Оманом в матче группового турнира Кубка Азии — 1:1. У аравийцев гол забил Мухсен аль-Гассани, у клуба из средней Азии отметился Джоэл Коджо.

Кубок Азии. Группа F
25 янв, 18:00. Abdullah bin Nasser bin Khalifa (Доха)
Киргизия
1:1
Оман

Саудовская Аравия сыграла вничью Таиландом — 0:0.

Кубок Азии. Группа F
25 янв, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Саудовская Аравия
0:0
Таиланд

Саудовская Аравия (7 очков) и Таиланд (5 очков) напрямую вышли в плей-офф Кубка Азии. Оман (2 очка) завершил групповой турнир на третьей строчке и сыграет в стыковых матчах. Киргизия с 1 очком — на последнем месте.

Сборная Киргизии по футболу
Сборная Омана по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Таиланда по футболу
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