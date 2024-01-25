Сборная Киргизии сыграла вничью с Оманом в Кубке Азии

Сборная Киргизии сыграла вничью с Оманом в матче группового турнира Кубка Азии — 1:1. У аравийцев гол забил Мухсен аль-Гассани, у клуба из средней Азии отметился Джоэл Коджо.

Саудовская Аравия сыграла вничью Таиландом — 0:0.

Саудовская Аравия (7 очков) и Таиланд (5 очков) напрямую вышли в плей-офф Кубка Азии. Оман (2 очка) завершил групповой турнир на третьей строчке и сыграет в стыковых матчах. Киргизия с 1 очком — на последнем месте.