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30 января, 23:46

Первый тренер Файзуллаева: «Хочется, чтобы Узбекистан прошел на Кубке Азии дальше Таджикистана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, поделился впечатлениями от победы сборной Узбекистана над сборной Таиланда (2:1) в 1/8 финала Кубка Азии. Файзуллаев забил победный гол на 65-й минуте встречи.

«Концовка матча, конечно, не впечатлила, но главное, что добились нужного результата. Это очень важная победа для Узбекистана. В каких-то моментах мы недооценили сборную Таиланда, поэтому игра выдалась сложной, но надо похвалить ребят, боролись до конца и заслуженно победили. Могу похвалить Аббоса за этот матч, мне его игра понравилась. Мы рады, что Таджикистан тоже вышел в 1/4 финала, но, конечно, мы прежде всего болеем за свою сборную и хочется, чтобы Узбекистан прошел на турнире подальше», — приводит слова Ана Metaratings.ru.

Кубок Азии проходит с 12 января по 10 февраля в Катаре. В четвертьфинале Узбекистан встретится со сборной Катара.

Источник: Metaratings.ru
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Аббосбек Файзуллаев
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