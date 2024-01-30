Сборная Южной Кореи по пенальти обыграла Саудовскую Аравию в 1/8 финала Кубка Азии
Сборная Южной Кореи обыграла Саудовскую Аравию в матче 1/8 финала Кубка Азии — 1:1 (пенальти 4:2).
Счет на 46-й минуте открыл Абдулла Радиф. Корейцы сумели сравнять за несколько секунд до финального свистка, отличился Гуе Сон Чо.
Команды не сумели отличиться в дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказалась сборная Южной Кореи — 4:2.
В четвертьфинале Кубка Азии Южная Корея сыграет со сборной Австралии, которая в предыдущей стадии плей-офф разгромила Индонезию (4:0).
Кубок Азии-2023 проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. Изначально турнир должен был принять Китай, но в 2022 году в стране отказались от проведения Кубка Азии из-за вспышки коронавируса.
Источник: Сетка плей-офф Кубка Азии
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