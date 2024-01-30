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30 января, 22:00

Сборная Южной Кореи по пенальти обыграла Саудовскую Аравию в 1/8 финала Кубка Азии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Саудовская Аравия — Южная Корея.
Фото Reuters

Сборная Южной Кореи обыграла Саудовскую Аравию в матче 1/8 финала Кубка Азии — 1:1 (пенальти 4:2).

Счет на 46-й минуте открыл Абдулла Радиф. Корейцы сумели сравнять за несколько секунд до финального свистка, отличился Гуе Сон Чо.

Команды не сумели отличиться в дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказалась сборная Южной Кореи — 4:2.

В четвертьфинале Кубка Азии Южная Корея сыграет со сборной Австралии, которая в предыдущей стадии плей-офф разгромила Индонезию (4:0).

Кубок Азии-2023 проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. Изначально турнир должен был принять Китай, но в 2022 году в стране отказались от проведения Кубка Азии из-за вспышки коронавируса.

Кубок Азии. 1/8 финала
30 янв, 19:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Саудовская Аравия
1:1
Корея

Источник: Сетка плей-офф Кубка Азии
Футбол
Сборная Кореи по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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