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Сегодня, 22:32

Иордания разгромила Малайзию, Ирак победил Индонезию в Кубке Азии

Руслан Минаев
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Сборная Иордании разгромила Малайзию в матче группового турнира Кубка Азии — 4:0. У победителей дубли оформили Сулейман Аль-Тамари и Махмуд Аль-Марди.

Иордания набрала 3 очка и вышла в лидеры группы Е.

Кубок Азии. Группа E
15 янв, 20:30. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Малайзия
0:4
Иордания

Сборная Ирака выиграла у Индонезии — 3:1.

У победителей отметились Муханад Али, Осама Рашид и Айман Хуссейн. За сборную Индонезии гол забил Марселино Фердинан.

Ирак и Япония набрали по 3 очка в группе D. Индонезия и Вьетман — замыкают таблицу (по 0 очков).

Кубок Азии. Группа D
15 янв, 17:30. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Индонезия
1:3
Ирак

Сборная Индонезии по футболу
Сборная Иордании по футболу
Сборная Ирака по футболу
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