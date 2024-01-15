Иордания разгромила Малайзию, Ирак победил Индонезию в Кубке Азии
Сборная Иордании разгромила Малайзию в матче группового турнира Кубка Азии — 4:0. У победителей дубли оформили Сулейман Аль-Тамари и Махмуд Аль-Марди.
Иордания набрала 3 очка и вышла в лидеры группы Е.
Сборная Ирака выиграла у Индонезии — 3:1.
У победителей отметились Муханад Али, Осама Рашид и Айман Хуссейн. За сборную Индонезии гол забил Марселино Фердинан.
Ирак и Япония набрали по 3 очка в группе D. Индонезия и Вьетман — замыкают таблицу (по 0 очков).
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12 сен 2023 19:56
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