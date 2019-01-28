Капелло может сменить Липпи во главе сборной Китая

72-летний итальянец Фабио Капелло может стать новым главным тренером сборной Китая, сообщает affaritaliani.it. С 2016 по 2019 командой руководил другой итальянский тренер Марчелло Липпи, ушедший в оставку после вылета в четвертьфинале Кубка Азии.

Капелло ранее возглавлял "Милан" (трижды), "Реал" (дважды), "Рому", "Ювентус", сборную Англии, а с 2012 по 2015 год руководил сборной России. Последним его местом работы стал китайский "Цзянсу Сунин", с которым Капелло работал с 2017 по 2018 год. Весной прошлого года он заявил, что завершит тренерскую карьеру.