Ирисметов хочет, чтобы Узбекистан и Таджикистан встретились в финале Кубка Азии

Бывший нападающий сборной Узбекистана Жафар Ирисметов рассказал о том, какие команды хотел бы видеть в финале Кубка Азии.

«Было бы интересно увидеть противостояние Узбекистана и Таджикистана в финале Кубка Азии? Конечно, очень хочу, чтобы наши страны встретились в финале, надеюсь на финал Узбекистан — Таджикистан. Мы болеем за них, они наши соседи», — приводит слова Ирисметова Metaratings.ru.

Таджикистан занял второе место в группе А Кубка Азии и вышел в 1/8 финала турнира. Там команда обыграла сборную ОАЭ и вышла в четвертьфинал турнира. Узбекистан также вышел в 1/8 финала со второго места в своей группе. Первым соперником команды в плей-офф станет сборная Таиланда. Эта игра состоится 30 января.