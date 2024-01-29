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Ирисметов хочет, чтобы Узбекистан и Таджикистан встретились в финале Кубка Азии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Узбекистана Жафар Ирисметов рассказал о том, какие команды хотел бы видеть в финале Кубка Азии.

«Было бы интересно увидеть противостояние Узбекистана и Таджикистана в финале Кубка Азии? Конечно, очень хочу, чтобы наши страны встретились в финале, надеюсь на финал Узбекистан — Таджикистан. Мы болеем за них, они наши соседи», — приводит слова Ирисметова Metaratings.ru.

Таджикистан занял второе место в группе А Кубка Азии и вышел в 1/8 финала турнира. Там команда обыграла сборную ОАЭ и вышла в четвертьфинал турнира. Узбекистан также вышел в 1/8 финала со второго места в своей группе. Первым соперником команды в плей-офф станет сборная Таиланда. Эта игра состоится 30 января.

Источник: https://metaratings.ru/news/irismetov-ochen-khochu-chtob-uzbekistan-i-tadzhikistan-vstretilis-v-finale-kubka-azii-328901/
Футбол
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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