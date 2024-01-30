Футбол
Кубок Азии
Новости
Календарь Таблицы Статьи
Главная
Футбол
Кубок Азии

Сегодня, 10:10

Черевченко раскрыл секрет сборной Таджикистана

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» отреагировал на выход сборной Таджикистана в 1/4 финала Кубка Азии.

— В какой футбол играет эта сборная Таджикистана?

— Сборная не закрывается, даже когда ведет в счете. Да, иногда соперник заставляет обороняться, но Таджикистан все равно старается контратаковать, создавать проблемы впереди. Считаю, наша сборная очень здорово смотрелась во встрече с Эмиратами.

— Что привнес в игру сборной Таджикистана хорватский тренер Петар Шегрт?

— Футболисты в принципе были уже обучены. А тренер просто немного поменял их психологию.

— Раскрепостил?

— Да, в том же матче с ОАЭ было видно, что ребята играли спокойно, не было никакой зажатости. Поэтому все получилось.

В 1/4 финала Таджикистан 2 февраля сыграет с Иорданией.

Футболисты сборной Таджикистана празднуют выход в&nbsp;четвертьфинал Кубка Азии. «Эти ребята должны быть интересны клубам РПЛ!» Черевченко — об успехе Таджикистана на Кубке Азии

Игорь Черевченко
Сборная Таджикистана по футболу
1
Читайте также
Медведева обвиняют в нечестной игре в финале Australian Open
Фигурист Илья Малинин второй раз подряд выиграл чемпионат США
Не менее 20 палестинцев в Газе погибли в результате авиаудара Израиля
В Совбезе РФ назвали безрезультатными попытки Запада сломить Россию
Президент Венесуэлы Мадуро анонсировал свой визит в Санкт-Петербург
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на купянском направлении
Популярное видео
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ирисметов хочет, чтобы Узбекистан и Таджикистан встретились в финале Кубка Азии

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости