Черевченко раскрыл секрет сборной Таджикистана

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» отреагировал на выход сборной Таджикистана в 1/4 финала Кубка Азии.

— В какой футбол играет эта сборная Таджикистана?

— Сборная не закрывается, даже когда ведет в счете. Да, иногда соперник заставляет обороняться, но Таджикистан все равно старается контратаковать, создавать проблемы впереди. Считаю, наша сборная очень здорово смотрелась во встрече с Эмиратами.

— Что привнес в игру сборной Таджикистана хорватский тренер Петар Шегрт?

— Футболисты в принципе были уже обучены. А тренер просто немного поменял их психологию.

— Раскрепостил?

— Да, в том же матче с ОАЭ было видно, что ребята играли спокойно, не было никакой зажатости. Поэтому все получилось.

В 1/4 финала Таджикистан 2 февраля сыграет с Иорданией.