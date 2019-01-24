Иран разгромил Китай в четвертьфинале Кубка Азии, Азмун забил гол и отдал передачу

Иран разгромил Китай в матче 1/4 финала Кубка Азии - 3:0. Второй мяч провел нападающий "Рубина" Сердар Азмун. Для него это четвертый гол на турнире, он уступает только катарцу Альмузу Али Заиналабиддину (7 мячей). В эпизоде с первым мячом Азмун отдал голевую передачу

Также в игре принял участие хавбек "Ахмата" Милад Мохаммади, отыгравший 90 минут.

Соперником Ирана в полуфинале станет Япония.

В двух других четвертьфиналах встретятся Корея - Катар и ОАЭ - Австралия.

Кубок Азии

1/4 финала

Китай - Иран - 0:3 (0:2)

Голы: Тареми, 18 (0:1). Азмун, 31 (0:2). Ансарифард, 90+1 (0:3).