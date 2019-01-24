Иран разгромил Китай в четвертьфинале Кубка Азии, Азмун забил гол и отдал передачу

Иран разгромил Китай в матче 1/4 финала Кубка Азии - 3:0. Второй мяч провел нападающий "Рубина" Сердар Азмун. Для него это четвертый гол на турнире, он уступает только катарцу Альмузу Али Заиналабиддину (7 мячей). В эпизоде с первым мячом Азмун отдал голевую передачу
Также в игре принял участие хавбек "Ахмата" Милад Мохаммади, отыгравший 90 минут.
Соперником Ирана в полуфинале станет Япония.
В двух других четвертьфиналах встретятся Корея - Катар и ОАЭ - Австралия.
Кубок Азии
1/4 финала
Китай - Иран - 0:3 (0:2)
Голы: Тареми, 18 (0:1). Азмун, 31 (0:2). Ансарифард, 90+1 (0:3).
#КитайИран 0️⃣:3️⃣– "Рубин" Казань (@fcrk) 24 января 2019 г.
Гол и голевая передача Сердара Азмуна вывели сборную Ирана🇮🇷 в полуфинал Кубка Азии, где она встретится с Японией🇯🇵 pic.twitter.com/gqYujwaEac
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