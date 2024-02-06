Иордания сыграет с Кореей в полуфинале Кубка Азии во вторник, 6 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, Катар. Начало — в 18:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Катар — Узбекистан можно следить на сайте «СЭ» в матч-центре. Видеотрансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке.

Победитель матча сыграет в финале Кубка африканских наций с триумфатором второго полуфинала Иран — Катар, который состоится 7 февраля. Финал должен пройти 10 февраля. С 2019 года матч за 3-е место не проводится.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса. Финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

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