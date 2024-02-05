Футбол
Кубок Азии
Новости
Календарь Таблицы Статьи
Главная
Футбол
Кубок Азии

5 февраля, 10:25

Игрок «Ростова» Мохеби попал в символическую сборную 1/4 финала Кубка Азии

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби попал в символическую сборную четвертьфинала Кубка Азии.

25-летний Мохеба забил гол в четвертьфинале Кубка Азии против Японии (2:1). Также в символическую сборную попал его партнер по сборной — экс-форвард «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун.

В полуфинале Кубка Азии Иран 7 февраля встретится с Катаром. В другом матче Иордания 6 февраля сыграет с Южной Кореей.

Сердар Азмун
Мохаммад Мохеби
Сборная Ирана по футболу
ФК Ростов
0
Читайте также
Месси и Суарес не сыграли в матче против сборной чемпионата Гонконга
Чемпионат России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов назвал Ятимова из сборной Таджикистана лучшим вратарем на Кубке Азии

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости