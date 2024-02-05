Игрок «Ростова» Мохеби попал в символическую сборную 1/4 финала Кубка Азии

Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби попал в символическую сборную четвертьфинала Кубка Азии.

25-летний Мохеба забил гол в четвертьфинале Кубка Азии против Японии (2:1). Также в символическую сборную попал его партнер по сборной — экс-форвард «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун.

В полуфинале Кубка Азии Иран 7 февраля встретится с Катаром. В другом матче Иордания 6 февраля сыграет с Южной Кореей.