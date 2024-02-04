Кафанов назвал Ятимова из сборной Таджикистана лучшим вратарем на Кубке Азии

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о выступлении сборных Узбекистана и Таджикистана на Кубке Азии.

«Очень интересно, как сейчас играют сборные Таджикистана и Узбекистана на Кубке Азии. Из вратарей мне понравился голкипер Таджикистана Ятимов, весь этот год он играет на хорошем уровне. У него было огромное желание вернуться в Россию, в команду РПЛ, так как он родился в Нижнем Новгороде. Имеет таджикское гражданство по отцовской линии, но клуб его не отпустил. Если честно, прогресс Таджикистана и Узбекистана меня приятно удивляет, для обеих сборных это большой успех. В Средней Азии всегда умели играть в футбол, еще со времен СССР. Представители этих национальных республик «Памир», «Пахтакор» на протяжении долгого времени играли в высшей лиге Советского союза», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Сборная Таджикистана впервые в истории пробилась в четвертьфинал Кубка Азии. На этой стадии команда Петара Шегрта вылетела от Иордании.