Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 19 января

19 января пройдет матч Сенегал — Камерун и еще две игры Кубка Африки

19 января в Кот-д'Ивуаре состоятся три матча группового турнира Кубка Африки по футболу. Ниже приведена информация с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут в пятницу на Кубке африканских наций. Время начала — московское.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляции матчей Кубка Африки-2024 можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следите за ключевыми событиями игр турнира в матч-центре «СЭ».

Расписание и трансляции матчей Кубка Африки по футболу 18 января

17:00. Группа B. Кабо Верде — Мозамбик. Онлайн-трансляция

20:00. Группа C. Сенегал — Камерун. Онлайн-трансляция

23:00. Группа C. Гвинея — Гамбия. Онлайн-трансляция

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ».

Сборная Сенегала является действующим победителем Кубка Африки. В 2022 году команда обыграла Египет в серии пенальти в финале турнира (0:0, пен. 4-2).