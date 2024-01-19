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Сегодня, 01:02

Египет и Гана сыграли вничью в Кубке Африки

Евгений Козинов
Корреспондент
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18 января. Египет — Гана — 2:2.
Фото AFP

Сборные Египта и Ганы не выявили победителя в матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки — 2:2.

Полузащитник Мохаммед Кудус в концовке первого тайма открыл счет. После перерыва египетской команде удалось отыграться, однако почти сразу Кудус вернул своей команде преимущество. На 74-й минуте Мостафа Мохамед сравнял счет и установил окончательный счет.

Египтяне набрали 2 очка и занимает 2-е место в группе B. Ганцы идут на последней строчке — 1 очко.

Кубок Африки. Группа B
18 янв, 23:00. Felix Houphouet Boigny Stadium (Абиджан)
Египет
2:2
Гана
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/africacup/2023/groups/
Футбол
Сборная Ганы по футболу
Сборная Египта по футболу
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