Египет и Гана сыграли вничью в Кубке Африки

Сборные Египта и Ганы не выявили победителя в матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки — 2:2.

Полузащитник Мохаммед Кудус в концовке первого тайма открыл счет. После перерыва египетской команде удалось отыграться, однако почти сразу Кудус вернул своей команде преимущество. На 74-й минуте Мостафа Мохамед сравнял счет и установил окончательный счет.

Египтяне набрали 2 очка и занимает 2-е место в группе B. Ганцы идут на последней строчке — 1 очко.