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Сенегал — Камерун: время начала и где смотреть матч Кубка Африки

Трансляция матча Кубка Африки Сенегал — Камерун начнется на Окко в 20.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Камеруна.
Фото AFP

19 января сборная Сенегала сыграет против Камеруна в матче второго тура группы C Кубка Африки по футболу 2024 года. Их встреча в городе Ямусукро (Кот-д'Ивуар) начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Сенегал — Камерун можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Начало — в 20.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры Кубка африканских наций с помощью матч-центра «СЭ».

Сенегал с тремя очками лидирует в турнирной таблице группы C. Камерунцы располагаются на второй строчке с одним баллом.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ». Кубок Африки-2024 по футболу завершится 11 февраля 2024 года.

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 19 января

Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 19 января

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