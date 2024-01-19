19 января сборная Сенегала сыграет против Камеруна в матче второго тура группы C Кубка Африки по футболу 2024 года. Их встреча в городе Ямусукро (Кот-д'Ивуар) начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Сенегал — Камерун можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Начало — в 20.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры Кубка африканских наций с помощью матч-центра «СЭ».

Сенегал с тремя очками лидирует в турнирной таблице группы C. Камерунцы располагаются на второй строчке с одним баллом.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ». Кубок Африки-2024 по футболу завершится 11 февраля 2024 года.

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 19 января