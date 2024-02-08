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8 февраля, 01:44

Нигерия — ЮАР: видеообзор полуфинала Кубка Африки

Евгений Козинов
Корреспондент
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7 февраля. Нигерия — ЮАР.
Фото Reuters

Сборная Нигерии переиграла ЮАР в полуфинале Кубка африканский наций. Основное время завершилось ничьей (1:1), а в серии пенальти точнее оказались нигерийцы (4:2).

В основное время голами отметились Уильям Трост-Энонг, который реализовал пенальти в ворота ЮАР на 67-й минуте, и Тебохо Мокоэна, сравнявший счет на 90-й минуте с пенальти.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Okko Спорт.

В финале нигерийцы сыграют с командой Кот-д'Ивуара, которая победила в полуфинале ДР Конго.

Футбол
Сборная Нигерии по футболу
Сборная ЮАР по футболу
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