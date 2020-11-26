Неаполь прощается со своим божеством. Местному стадиону присвоят имя Марадоны

В знаменитом городе на юге Италии объявлен траур по ушедшему из жизни Диего Марадоне.

Даже официальная дата перехода Диего из жизни в вечность оказалась небанальной. 25 ноября 15 лет назад в Лондоне скончался один из самых известных своим талантом и похождениями вне поля игроков в истории мирового футбола — Джордж Бест. А четыре года назад в этот же день 25 ноября в Гаване ушел из жизни один из самых ярких персонажей современной истории по имени Фидель Кастро, с которым дружил Марадона.

Диего Армандо Марадона не гений. Это слишком банальное определение для него. Гений — это Лео Месси. Но Месси — это только футбольная история, в которой великий игрок завоевывает титулы с одним из сильнейших клубов мира — «Барселоной».

Итальянские СМИ — о смерти Диего Марадоны.

Диего Армандо Марадона — это вся окружающая нас жизнь, где ярчайший талант соседствует с великим безрассудством, а большие победы в спорте сменяются непоправимыми бедами в обыденной жизни. Сегодняшний номер La Gazzetta dello Sport посвятил Диего 18 (восемнадцать!) полос из 56. Ведущая общеполитическая газета страны Corriere della Sera отвела прощанию с Марадоной 8 (восемь!) полных полос. Про футбол столько не пишут. Столько пишут про жизнь и про вечность.

В Аргентине трехдневный национальный траур. Весь Неаполь, где тоже объявлен траур, несет цветы и свечи к местному стадиону «Сан-Паоло», который на фоне путешествия Диего в вечность получит имя Марадоны.

Итальянские СМИ — о смерти Диего Марадоны.

Для Аргентины Марадона — национальный герой. В Неаполе Диего — настоящее божество. Два чемпионских титула, которые он выиграл для «Наполи», — это история о том, как знаменитый южный город встал с колен на фоне бесконечных проблем и трагедий и дважды победил главные северные города Италии — Милан и Турин. Победы Неаполя в серии А и выигранный с Марадоной Кубок УЕФА — это великое воспоминание, которое передается из поколения в поколение. Один скудетто «Наполи» можно смело приравнять к 15 титулам «Барселоны» или «Реала», «Ювентуса» или «Интера» с «Миланом». А у Марадоны таких скудетто целых два! И еще Диего чуть ли не в одиночку сделал свою Аргентину чемпионом мира в 1986 году и едва не повторил успех спустя четыре года. Причем в 1990 году его Аргентина в серии пенальти обыграла в полуфинале в болевшем за него Неаполе... сборную Италии. Чтобы сотворить такое, мало быть просто гением. Надо быть еще и лидером, и бунтарем, и хулиганом одновременно.

Моего миланского брадобрея зовут Антонио. Он неаполитанец. В его уютной парикмахерской место иконы занимает старая фотография Марадоны в футболке «Наполи». Антонио никогда не называет Марадону по фамилии, только по имени — Диего. И уверяет, что в Неаполе так делают все. А любимая история от Антонио — про Везувий. Мой брадобрей уверяет, что когда «Наполи» выиграл свой первый в истории скудетто, целая компания молодых людей рванула именно на этот знаменитый на весь мир вулкан. С собой молодые люди прихватили старые покрышки от колес. Зачем? Чтобы забросить их в вулкан и увидеть фейерверк в честь великого Диего.

Итальянские СМИ — о смерти Диего Марадоны.

Главного тренера того «Наполи», с которым Диего выиграл свой второй скудетто, зовут Альберто Бигон. Немало лет прошло с момента моего с ним общения. Не помню уже всех деталей нашей беседы, которая состоялась, кажется, в Швейцарии, где он тогда тренировал местный «Сьон», но в памяти осталось главное. Я спросил у Бигона, кем был Марадона и почему его до сих пор боготворят в Неаполе. И Бигон объяснил мне следующее: «Диего был человеком-командой. Он перевернул ход футбольной истории в Италии. Мы выиграли у великих итальянских клубов в золотую эпоху серии А, когда этому турниру не было равных в мире. Диего был не просто футбольным гением, но и лидером по духу, настоящим товарищем для своих партнеров. Да, ни для кого в Неаполе не секрет, что он мог пропускать тренировки и возникать откуда-то в последний момент, но он всегда отдавал всего себя на поле и защищал партнеров. Диего вел за собой не только команду, но и весь город. Он всех закрывал своим талантом и своей самоотдачей на поле. За эту ему прощали все, поэтому он и стал для города божеством».

Про Марадону уже давно написаны книги и песни, сняты фильмы. Он стал легендой еще при жизни. А после его перехода в вечность Диего наверняка ждут новые книги и фильмы. Диего Армандо Марадона — это больше, чем просто гений, это отдельная планета. А планеты можно изучать бесконечно...