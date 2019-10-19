Златан Ибрагимович: «С Гвардьолой не общался, потому что он от меня прятался»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что по-прежнему очень тепло относится к Жозе Моуринью. С совершенно другим чувством швед вспоминает о работе с Хосепом Гвардьолой.

— С Моуринью у нас до сих пор сильная связь, — цитирует Gazzetta dello Sport Ибрагимовича. — Он оказал невероятное влияние на мою карьеру. Он по-прежнему Особенный, он победитель. Надеюсь, что он скоро вернется к тренерской работе, потому что я уверен в его способности снова выигрывать.

Гвардьола? Мы с ним никогда не говорили один на один. Из-за него. Когда мы пересекались, он просто скрывался. Он ждал, когда я пройду мимо, а потом выходил. Это феноменальный тренер, но не человек.