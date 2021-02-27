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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Жиньяк продлил контракт с «Тигрес»

01:25

«Тигрес» объявил о подписании нового контракта с форвардом Андре-Пьером Жиньяком. 35-летний француз поставил подпись под трехлетним соглашением.

Жиньяк с 2015 года выступает в Мексике. В 250 матчах за «Тигрес» он забил 147 голов и сделал 36 голевых передач.

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