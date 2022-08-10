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Сегодня, 03:47

Жезуш недоволен лимитом на легионеров в Турции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш признался, что ему не нравится лимит на легионеров в чемпионате Турции. В матчах турецкой лиге на поле должно быть минимум три турка.

«Я адаптируюсь, но лимит на легионеров обуславливает и усложняет мой выбор замен. В Португалии, если бы я захотел, мог бы сыграть с 11 бразильцами в составе. Здесь я должен приспосабливаться к этим правилам», — цитирует Globo Esporte Жезуша.

Бразильский специалист возглавил «Фенербахче» в начале июня, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

Футбол
ФК Фенербахче
Жорже Жезуш
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