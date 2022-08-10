Жезуш недоволен лимитом на легионеров в Турции

Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш признался, что ему не нравится лимит на легионеров в чемпионате Турции. В матчах турецкой лиге на поле должно быть минимум три турка.

«Я адаптируюсь, но лимит на легионеров обуславливает и усложняет мой выбор замен. В Португалии, если бы я захотел, мог бы сыграть с 11 бразильцами в составе. Здесь я должен приспосабливаться к этим правилам», — цитирует Globo Esporte Жезуша.

Бразильский специалист возглавил «Фенербахче» в начале июня, подписав контракт до конца сезона-2022/23.