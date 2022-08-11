Сборная Марокко уволила Халилходжича

Сборная Марокко решила прекратить сотрудничество с боснийским специалистом Вахидом Халилходжичем, сообщает Hisport.

70-летний босниец работал с командой с 2019 года. Под его руководством марокканцы одержали 20 побед и 7 раз сыграли вничью в 30 матчах.

Официально отставка будет оформлена после возвращения президента королевской федерации футбола Марокко Фузи Лакджа из Танзании, где он принимает участие в заседании африканской конфедераци футбола.

Ранее Халилхлджич работал с «Нантом», «ПСЖ», «Трабзонспором», загребским «Динамо», а также сборными Алжира, Японии и Кот-д'Ивуара.