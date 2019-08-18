Зе Луиш: «Это был идеальный вечер. Что случилось, осталось позади»

Нападающий Зе Луиш, недавно перешедший из «Спартака» в «Порту», поделился впечатлениями от хет-трика в матче 2-го тура чемпионата Португалии против «Витории Сетубал» (4:0).

— Это был идеальный вечер, — цитирует MSN форварда. — Очень приятно знать, что болельщики с нами. Это был ответ, что мы вместе и сильны. Должны следовать этому пути. Очень приятно знать, что моя работа признается. Это дает мне больше сил, чтобы продолжать работать. Что случилось, осталось позади, будем продолжать наш путь.

«Порту» благодаря хет-трику Зе Луиша разгромил «Виторию Сетубал»