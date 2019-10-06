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Зажигательный танец Марадоны после первой победы в сезоне

03:19
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«Химнасия и Эсгрима», которую возглавляет бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, в 9-м туре чемпионата Аргентины обыграла «Годой Крус» — 4:2. Это первая победа под руководством 58-летнего аргентинца. После окончания встречи Марадона исполнил зажигательный танец в раздевалке.

«Химнасия и Эсгрима» не выигрывала с начала мая. С 4 очками она поднялась на предпоследнее место в турнирной таблице.

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