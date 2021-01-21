Йозеф Блаттер более недели находился в искусственной коме

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер больше недели находился в искусственной коме после операции на сердце, информирует AP.

В конце ноября — начале декабря 84-летний Блаттер переболел коронавирусом в Швейцарии и должен был перенести операцию на сердце.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 миллионов швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также Блаттера обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за 600 тысяч долларов, что на тот момент было намного ниже рыночной стоимости.