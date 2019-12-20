Яя Туре: «Мане заслужил «Золотой мяч». Мы в Африке не видим игроков лучше него»

Бывший полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре уверен, что форвард «Ливерпуля» Садио Мане заслужил «Золотой мяч» по итогам 2019 года. В голосовании сенегалец занял четвертое место, уступив победителю Лионелю Месси, а также Виргилу ван Дейку и Криштиану Роналду.

— По-хорошему, именно он заслужил «Золотой мяч», — цитирует Yahoo Туре. — Мы в Африке не видим игроков лучше него.

Вы видели голоса, вы видели, что он сделал в прошлом году, как много голов он забил, чего он достиг с «Ливерпулем»? Для меня это позор, что команда выигрывает Лигу чемпионов, а победитель «Золотого мяча» не играет за нее.

Отметим, что в голосовании журналистов Африки Мане занял второе место, уступив 17 очков Месси. На остальных континентах он не вошел в тройку.