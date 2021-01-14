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Ясен Петров стал новым главным тренером сборной Болгарии

19:30
Ясен Петров.
Ясен Петров.
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Новым главным тренером сборной Болгарии по футболу стал Ясен Петров, сообщает официальный сайт Болгарского футбольного союза.

Он сменил Георгия Дерменджиева, у которого закончился контракт. На вакантный пост также претендовал наставник молодежной сборной Александр Димитров.

Ранее Петров работал с командами из Болгарии и Китая. В качестве игрока он дважды становился победителем Кубка Болгарии, за национальную команду провел три матча.

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