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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Я сам — мечта». Ибрагимович объяснил, почему ему больше не нужно мечтать

20:16
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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, зачем пришел в МЛС и почему ему больше не нужно мечтать.

— Я не пришел в МЛС, потому что я Ибрагимович, — цитирует ESPN Ибрагимовича. — Я приехал, потому что хочу показать, что такое футбол и моя игра. Что касается мечтаний, нет, мне не нужно мечтать. Когда я был молодым, я мечтал. Теперь я сам мечта.

Всего в 21 игре сезона МЛС Ибрагимович забил 20 мячей и занимает вторую строчку в гонке бомбардиров.

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