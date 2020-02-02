Впервые в истории в 1/4 финала африканской Лиги чемпионов сыграют 8 обладателей трофея
11:50
Завершился групповой турнир африканской Лиги чемпионов. Впервые в истории розыгрыша трофея в четвертьфиналах сыграют только обладатели трофея.
В их число вошли египетский «Аль-Ахли» (8 титулов), египетский «Замалек» (5), «Мазембе» из ДР Конго (5), тунисский «Эсперанс» (4), марокканский «Раджа» (3), марокканский «Видад» (2), тунисский «Этуаль дю Сахель» (1) и «Мамелоди Сандаунз» (1).
Жеребьевка турнира состоится 28 февраля.
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