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Впервые в истории в 1/4 финала африканской Лиги чемпионов сыграют 8 обладателей трофея

11:50

Завершился групповой турнир африканской Лиги чемпионов. Впервые в истории розыгрыша трофея в четвертьфиналах сыграют только обладатели трофея.

В их число вошли египетский «Аль-Ахли» (8 титулов), египетский «Замалек» (5), «Мазембе» из ДР Конго (5), тунисский «Эсперанс» (4), марокканский «Раджа» (3), марокканский «Видад» (2), тунисский «Этуаль дю Сахель» (1) и «Мамелоди Сандаунз» (1).

Жеребьевка турнира состоится 28 февраля.

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