«Витория Гимарайнш» обещает расследовать расистский инцидент в матче с «Порту»

Португальский клуб «Витория Гимарайнш» выступил с заявлением относительно инцидента на матче чемпионата Португалии с «Порту» (1:2). Форвард «драконов» Мусса Марега после забитого им гола подвергся расистским оскорблениям и покинул поле.

— Мы понимаем нашу ответственность в том, как ведут себя болельщики на нашем стадионе, — говорится в заявлении «Витории Гимарайнш». — Мы не приемлем никакую форму насилия, расизма или нетерпимости. Мы будем расследовать все, что произошло на стадионе, в полном сотрудничестве с компетентными органами. Клуб со всей серьезностью относится к этой проблеме. Расизм не имеет никакого оправдания. Жертвами расизма могут быть люди в любом клубе.