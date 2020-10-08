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Венгер предложил изменить ауты и угловые

13:58
Арсен Венгер. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Арсен Венгер. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Арсенала», технический консультант ФИФА Арсен Венгер предложил изменить правила розыгрыша угловых и аутов.

— Можно разрешить угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру, — приводит L'Equipe слова Венгера. — Это создаст новые возможности забивать голы. Также, я бы хотел изменить правило введения мяча из-за боковой. За пять минут до конца встречи вбрасывание должно давать преимущество, но выходит, что у атакующей команды 9 футболистов, а у обороняющейся — 10. По статистике, в восьми из десяти таких случаев команда теряет мяч. Нужно дать возможность атакующей команде вводить мяч ногой на своей половине поля.

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