В сборной Уругвая выявлено 16 случаев коронавируса

Общее число заболевших коронавирусом в сборной Уругвая достигло 16 человек, сообщает Football Italia. При этом болеют не только футболисты, но и члены тренерского штаба и персонала.

После четырех туров сборная Уругвая занимает пятое место в отборочном турнире ЧМ-2022 в южноамериканской зоне, набрав шесть очков. В пятом туре она сыграет на выезде с Аргентиной, встреча состоится 25 марта 2021 года.

Отборочный турнир в Южной Америке с участием десяти сборных продлится до марта 2022 года. Четыре лучшие команды получат прямые путевки в финальный турнир. Пятая примет участие в стыковых матчах с участием команд других континентов.