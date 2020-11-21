В сборной Уругвая выявлено 16 случаев коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в сборной Уругвая достигло 16 человек, сообщает Football Italia. При этом болеют не только футболисты, но и члены тренерского штаба и персонала.
После четырех туров сборная Уругвая занимает пятое место в отборочном турнире ЧМ-2022 в южноамериканской зоне, набрав шесть очков. В пятом туре она сыграет на выезде с Аргентиной, встреча состоится 25 марта 2021 года.
Отборочный турнир в Южной Америке с участием десяти сборных продлится до марта 2022 года. Четыре лучшие команды получат прямые путевки в финальный турнир. Пятая примет участие в стыковых матчах с участием команд других континентов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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