В РФС отреагировали на отстранение российского игрока в США за отказ преклонить колено

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал новость об отстранении российского футболиста Валерия Сарамутина от игр в США.

Россиянин играет за клуб Североамериканской лиги «Остин Боулд» и перед одним из матчей отказался преклонить колено в рамказ акции Black Lives Matter.

— Мне кажется, они перегибают палку, — сказал Созин в эфире радио «Говорит Москва». — Две трети населения Европы, не темных людей, поддержат футболиста.

Русский игрок в США не встал на колено и был отстранен от матчей. Рассказ от первого лица