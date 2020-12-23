В организме Марадоны не обнаружили следов наркотиков и алкоголя

Аутопсия тела легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны не выявила в организме запрещенных веществ, сообщает Telam.

Анализы показали отсутствие следов наркотических веществ и алкоголя. При этом тесты установили, что Марадона принимал препараты против тревоги и депрессии.

Следователи отметили тот факт, что экспертиза не обнаружила следов веществ для борьбы с сердечными заболеваниями, ведь причиной смерти экс-футболиста стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

Вскрытие установило, что сердце Марадоны весило 503 грамма, что вдвое больше нормы.

Три прокурора, ответственные за расследование, Лаура Капра, Ком Ирибаррен и Патрисио Феррари, соберут медицинскую комиссию, чтобы решить, можно ли было предотвратить смерть Марадоны.

Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.