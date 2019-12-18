В МЛС появится последний 30-й по счету клуб. На его создание ушло 290 миллионов евро

МЛС объявила о том, что клуб из города Шарлотт из штата Северная Каролина станет 30-м клубом лиги и скорее всего последним. На его создание планируется потратить рекордные для МЛС 290 миллионов евро.

Его учреждением займется владелец клуба НФЛ «Каролина Пантерс» Дэвид Теппер за 290 миллионов евро, что является рекордной суммой для МЛС. Клуб планирует начать играть в 2021 году на стадионе, который является домашним для «Каролины» в НФЛ комиссара MLS Дона Гарбера.