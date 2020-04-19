В Мексике отменили на пять лет понижение и повышение в классе для двух высших дивизионов
Высшие дивизионы чемпионата Мексики станут закрытыми на ближайшие пять лет, сообщает RMC. Президент мексиканской лиги Энрике Бонилья заявил, что для поддержки профессиональных футбольных клубов страны из-за последствий пандемии коронавируса были приняты некоторые меры. В частности, на пять лет приостановлено понижение в классе и повышение в классе в двух ведущих лигах страны. Эта мера должна помочь стабилизировать финансовое положение клубов.
Также 12 клубов второго дивизиона будут получать финансовую помощь в размере 776 тысяч евро в год в течение следующих пяти лет.
Напомним, что чемпионат в высшем дивизионе в Мексике был приостановлен с 15 марта, а сезон во втором дивизионе отменили без определения победителя.