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В Мексике отменили на пять лет понижение и повышение в классе для двух высших дивизионов

10:12
Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес»). Фото AFP
Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес»). Фото AFP
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Высшие дивизионы чемпионата Мексики станут закрытыми на ближайшие пять лет, сообщает RMC. Президент мексиканской лиги Энрике Бонилья заявил, что для поддержки профессиональных футбольных клубов страны из-за последствий пандемии коронавируса были приняты некоторые меры. В частности, на пять лет приостановлено понижение в классе и повышение в классе в двух ведущих лигах страны. Эта мера должна помочь стабилизировать финансовое положение клубов.

Также 12 клубов второго дивизиона будут получать финансовую помощь в размере 776 тысяч евро в год в течение следующих пяти лет.

Напомним, что чемпионат в высшем дивизионе в Мексике был приостановлен с 15 марта, а сезон во втором дивизионе отменили без определения победителя.

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