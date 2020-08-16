В Лондоне скончался внук Нурсултана Назарбаева. Он проходил просмотр в «Челси» и лечился от наркозависимости

В Лондоне скоропостижно скончался Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz. Предположительная причина смерти — остановка сердца. Айсултану Назарбаеву было 29 лет.

Назарбаев-младший был футболистом. Карьеру начал в «Адмире Ваккер», когда его отец служил послом в Австрии. Позднее выступал в первой лиге Казахстана, участвовал в отборе на юношеский Евро-2006. Кроме того, он провел три месяца в академии «Челси», откуда его отчислили из-за низкого уровня игры. В 2007 году он провел сезон в юношеской команде «Портсмута», завоевав бронзу чемпионата Англии в своем возрасте. Позднее он завершил карьеру футболиста.

Позднее Айсултан Назарбаев занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана и выдвигал свою кандидатуру на пост руководителя организации в 25 лет.

В 2017 году Назарбаев-младший рассказал, что употреблял наркотики и лечился от наркозависимости. В 2019-м напал на полицейского в Лондоне и был приговорен к году тюрьмы условно, штрафу и обязательному лечению.

Отец Назарбаев Рахат Алиев в 2007 году был обвинен в попытке госпереворота и заочно приговорен к тюремному сроку. Он находился в австрийской тюрьме, где в 2015 году его нашли повешенным в одиночной камере.