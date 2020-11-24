В Госдуме прокомментировали отстранение русского футболиста в США за отказ преклонить колено

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию российского футболиста Валерия Сарамутина, которого отстранили от игр МЛС за отказ вставать на одно колено в рамках акции BLM (Black Lives Matter).

— Вот это и есть пресловутые американские ценности. Якобы свобода слова, вероисповедания и мышления, — сказал Свищев «СЭ». — Наш спортсмен проявил свою личную позицию, его отстраняют от дальнейших игр. Как это можно расценивать? Я не слышал, чтобы в российском чемпионате кого-то за свою позицию отстраняли.

Это звонок для российских спортсменов, чтобы они задумались, ехать ли им в Америку и другие страны с псевдодемократией. Это касается и футболистов, и хоккеистов, и остальных спортсменов. Говорят, что спорт должен быть отделен от политики. А на деле мы видим политические игры. На Сарамутина было оказано политическое давление. Тем более он — россиянин. Был бы это американец, маловероятно, что на него стали бы накладывать какие-либо санкции. (Сергей Федоров)